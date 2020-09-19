Во время акций протеста в Минске, фото: Tut.by

https://racurs.ua/n144047-blestyaschiy-marsh-sostoyalsya-v-minske-bolee-100-chelovek-zaderjali-video.html

Ракурс

Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами, продолжаются уже 42-й день.

Сегодня, 19 сентября, в 15.00 в Минске начался женский «Блестящий марш» (названый так, поскольку организаторы призвали участников прийти в блестящей одежде), сообщает Tut.by.

«Блестящий марш» начался у Комаровского рынка Минска, откуда участники акции двинулись к центру белорусской столицы. Около 16.50 начались массовые задержания.

Отмечается, что по участниц протеста применялась физическая сила. Женщин вытягивали со сцепок, тех, кто сопротивлялся, тянули по асфальту.

Всего были задержаны более 100 человек.

На снятом очевидцами видео, можно увидеть, что одной из участниц протестов удалось убежать от ОМОНа.

Несколько задержанных женщин позже сообщили, что их отпустили, поскольку в автозаках закончились места.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Их победителем официально был объявлен многолетний президент Беларуси Александр Лукашенко. Участники акций протеста настоящим победителем выборов считают оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

Напомним, Кипр сорвал введение санкций Евросоюза против Беларуси.