Стоимость выступления Меган Маркл и принца Гарри назвали СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл, фото: Northern Ireland Office

https://racurs.ua/n144046-stoimost-vystupleniya-megan-markl-i-princa-garri-nazvali-smi.html

Ракурс

Меган Маркл и принц Гарри, британские герцоги Сассекские, за участие в мероприятиях могут получить от 250 до 400 тыс. долл. США.

Информированный источник сообщил об этом изданию The Mirror.

Эта сумма значительно меньше, чем ожидания британских СМИ, которые после недавнего приоткрытия райдера (списка требований) герцогов Сассекских высказывали предположение, что за выступления Меган и Гарри могут получать до миллиона долларов.

Также источник сообщил, что супруги желают, чтобы их информировали, кто будет ведущим мероприятий, в которых они будут участвовать, а также кто ранее выступал на этих мероприятиях.

Зондирование спонсоров и корпораций для герцогов Сассекских имеет смысл, учитывая насколько они внимательны к таким вопросам, как окружающая среда, равенство и детская бедность, — отметил источник.

От организаторов мероприятий также требуется объяснить, как будут транслироваться выступления в интернете в случае возникновения технических проблем.

Отмечается, что требования супругов британских герцогов Сассекских похожи на требования членов британской королевской семьи, несмотря на то, что Гарри и Меган отказались от королевских привилегий.

Напомним, менеджер Маркл в начале этого года сообщал, что она может заработать за год около 100 млн долл., если будет соглашаться на все полученные коммерческие предложения.