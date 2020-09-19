Во время учений десантников, фото: SkyNews

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Великобритания провела на Николаевщине свои самые большие десантные учения за последние десятилетия.

Сотни британских десантников высаживались на Николаевщине в рамках учений «Объединенные усилия-2020». Об этом сообщает издание SkyNews.

Высадку осуществлялась с нескольких самолетов C-130 Hercules, которые вылетели с военного аэродрома в Великобритании.

На борту этих самолетов были бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады Великобритании — части британских сил глобального реагирования.

Также на самолетах было тяжелое десантное вооружение и техника.

Отмечается, что десантники часто тренируются прыгать с парашютом с большой высоты. Назначением этих войск является проникновение во вражеские зоны для подготовки условий для прибытия основных сил.

Наша роль заключается в том, чтобы развернуть часть основного корпуса, чтобы провести разведку возможных зон высадки, вертолетных площадок и тактических зон высадки, а затем сообщить эту информацию обратно, — рассказал изданию один из военных на условиях анонимности.

Одним из первых десантировался командир 16-й десантно-штурмовой бригады Великобритании бригадный генерал Джеймс Мартин, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

После британских военных на этот же полигон осуществили высадку и украинские десантники из самолетов Ил-76 и Ан-26.

Проведение десантирования происходило под прикрытием украинских военных истребителей.

Десантувавшись с оружием и снаряжением, весь личный состав быстро выдвинулся в пункты сбора, — отмечает пресс-служба Минобороны.

На маршрутах выдвижения десантники обоих государств выполняли различные задания, среди которых и под контроль важных районов.

Британские и украинские подразделения в тесном взаимодействии вышли на определенный рубеж с целью выполнения дальнейшей задачи, — отмечают в украинском оборонном ведомстве.

Напомним, украинские военные недавно приняли участие в учениях «Saber Junction — 2020» в Германии.