Під час навчань десантників, фото: SkyNews

https://racurs.ua/ua/n144045-brytaniya-provela-na-mykolayivschyni-naybilshi-za-ostanni-desyatylittya-navchannya-svoyih.html

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Велика Британія провела в Україні свої найбільші десантні навчання за останні десятиліття.

Сотні британських десантників висаджувалися на Миколаївщині в межах навчань «Об'єднані зусилля-2020». Про це повідомляє видання SkyNews.

Висадку здійснювалася з кількох літаків C-130 Hercules, які вилетіли з військового аеродрому у Великій Британії.

На борту цих літаків були бійці 16-ї десантно-штурмової бригади Великої Британії — частини британських сил глобального реагування.

Також на літаках було важке десантне озброєння і техніка.

Зазначається, що десантники часто тренуються стрибати з парашутом з великої висоти. Призначенням цих військ є проникнення у ворожі зони задля підготовки умов для прибуття основних сил.

Наша роль полягає в тому, щоб розгорнути частину основного корпусу, щоб провести розвідку ймовірних зон висадки, вертолітних майданчиків і тактичних зон висадки, а потім повідомити цю інформацію назад, — розповів виданню один із військових на умовах анонімності.

Одним із перших десантувався командир 16-ї десантно-штурмової бригади Великої Британії бригадний генерал Джеймс Мартін, повідомляє прес-служба Міноборони України.

Після британських військових на цей же полігон здійснили висадку і українські десантники з літаків Іл-76 та Ан-26.

Проведення десантування відбувалося під прикриттям українських військових винищувачів.

Десантувавшись зі зброєю та спорядженням, увесь особовий склад швидко висунувся до пунктів збору, — зазначає прес-служба Міноборони.

На маршрутах висування десантники обох держав виконували різні завдання, серед яких і під контроль важливих районів.

Британські та українські підрозділи у тісній взаємодії вийшли на визначений рубіж з метою виконання подальшого завдання, — зазначають в українському оборонному відомстві.

Нагадаємо, українські військові нещодавно взяли участь у навчаннях «Saber Junction — 2020» у Німеччині.