Військові навчання. Фото: прес-служба десантників

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Військові навчання «Saber Junction — 2020» завершилися в Німеччині. У цьогорічному навчанні взяли участь 17 країн, у тому числі Україна.

Нашу країну представляла взводна тактична група 80 окремої десантно-штурмової бригади, що дислокується на Львівщині. Про це повідомляє прес-служба бригади на своїй сторінці у Facebook.

Львівські десантники цього року діяли в складі 1−503 батальйону 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США в Європі, де виконували різноманітні навчально-бойові завдання.





Повідомляється, що український підрозділ увійшов до складу роти «Альфа» під час штурму позицій та опорних пунктів противника на різних типах місцевості. Також військові брали участь у групах швидкого реагування.

В останній день польової фази українські десантники «штурмували» умовне місто. Вони успішно знищили сили противника та закріпилися на околицях населеного пункту.





За підсумками навчання українці здобули найвищу оцінку спостерігачів та командування. Партнери визнали наших воїнів добре підготовленими професіоналами та висловили бажання виконувати з нами реальні завдання.





Також високо були оцінені швидка адаптація нашого підрозділу до вимог збройних сил іншої держави, та дисципліна особового складу.





«Saber Junction» — серія багатонаціональних навчань, які проводяться Командуванням підготовки 7-ї армії Сухопутних військ Збройних сил США.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військові навчання протиповітряної оборони Збройних сил України (ЗСУ) пройшли в Херсонській області, на одному з полігонів бойової підготовки.

На навчаннях перевірялася майстерність військових у розрахунках та володінні прийомами ведення протиповітряного бою.