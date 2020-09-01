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Ракурс
Військові навчання. Фото: прес-служба десантників

Українські десантники вразили колег на військових навчаннях у Німеччині (ФОТО)

1 вер 2020, 16:53
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Військові навчання «Saber Junction — 2020» завершилися в Німеччині. У цьогорічному навчанні взяли участь 17 країн, у тому числі Україна.

Нашу країну представляла взводна тактична група 80 окремої десантно-штурмової бригади, що дислокується на Львівщині. Про це повідомляє прес-служба бригади на своїй сторінці у Facebook.

Львівські десантники цього року діяли в складі 1−503 батальйону 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США в Європі, де виконували різноманітні навчально-бойові завдання.

Військові навчання у Німеччині. Фото: прес-служба десантників

Повідомляється, що український підрозділ увійшов до складу роти «Альфа» під час штурму позицій та опорних пунктів противника на різних типах місцевості. Також військові брали участь у групах швидкого реагування.

В останній день польової фази українські десантники «штурмували» умовне місто. Вони успішно знищили сили противника та закріпилися на околицях населеного пункту.

Військові навчання у Німеччині. Фото: прес-служба десантників

За підсумками навчання українці здобули найвищу оцінку спостерігачів та командування. Партнери визнали наших воїнів добре підготовленими професіоналами та висловили бажання виконувати з нами реальні завдання.

Військові навчання у Німеччині. Фото: прес-служба десантників

Також високо були оцінені швидка адаптація нашого підрозділу до вимог збройних сил іншої держави, та дисципліна особового складу.

Військові навчання у Німеччині. Фото: прес-служба десантників

«Saber Junction» — серія багатонаціональних навчань, які проводяться Командуванням підготовки 7-ї армії Сухопутних військ Збройних сил США.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військові навчання протиповітряної оборони Збройних сил України (ЗСУ) пройшли в Херсонській області, на одному з полігонів бойової підготовки.

На навчаннях перевірялася майстерність військових у розрахунках та володінні прийомами ведення протиповітряного бою.

Джерело: Ракурс


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