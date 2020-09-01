Украинские десантники впечатлили коллег на военных учениях в Германии (ФОТО)https://racurs.ua/n143263-ukrainskie-desantniki-vpechatlili-kolleg-na-voennyh-ucheniyah-v-germanii-foto.htmlРакурс
Военные учения «Saber Junction — 2020» завершились в Германии. В учениях приняли участие 17 стран, в том числе Украина.
Нашу страну представляла взводная тактическая группа 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая дислоцируется на Львовщине. Об этом сообщает пресс-служба бригады на своей странице в Facebook.
Львовские десантники в этом году действовали в составе 1−503 батальона 173-й воздушно-десантной бригады ВС США в Европе, где выполняли различные учебно-боевые задания.
Сообщается, что украинское подразделение вошло в состав роты «Альфа» во время штурма позиций и опорных пунктов противника на различных типах местности. Также военные принимали участие в группах быстрого реагирования.
В последний день полевой фазы украинские десантники «штурмовали» условный город. Они успешно уничтожили силы противника и закрепились на окраинах населенного пункта.
По итогам обучения украинцы получили высшую оценку наблюдателей и командования. Партнеры признали наших воинов хорошо подготовленными профессионалами, а также выразили желание выполнять с нами реальные задачи.
Также высоко были оценены быстрая адаптация нашего подразделения с требованиями вооруженных сил другого государства, и дисциплина личного состава.
«Saber Junction» — серия многонациональных учений, проводимых командованием подготовки 7-й армии Сухопутных войск Вооруженных сил США.
Напомним, ранее мы сообщали, что военные учения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли в Херсонской области, на одном из полигонов боевой подготовки.
На учениях проверялось мастерство военных в расчетах и владении приемами ведения противовоздушного боя.