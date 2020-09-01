Военные учения. Фото: пресс-служба десантников

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Военные учения «Saber Junction — 2020» завершились в Германии. В учениях приняли участие 17 стран, в том числе Украина.

Нашу страну представляла взводная тактическая группа 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая дислоцируется на Львовщине. Об этом сообщает пресс-служба бригады на своей странице в Facebook.

Львовские десантники в этом году действовали в составе 1−503 батальона 173-й воздушно-десантной бригады ВС США в Европе, где выполняли различные учебно-боевые задания.



Сообщается, что украинское подразделение вошло в состав роты «Альфа» во время штурма позиций и опорных пунктов противника на различных типах местности. Также военные принимали участие в группах быстрого реагирования.

В последний день полевой фазы украинские десантники «штурмовали» условный город. Они успешно уничтожили силы противника и закрепились на окраинах населенного пункта.

По итогам обучения украинцы получили высшую оценку наблюдателей и командования. Партнеры признали наших воинов хорошо подготовленными профессионалами, а также выразили желание выполнять с нами реальные задачи.

Также высоко были оценены быстрая адаптация нашего подразделения с требованиями вооруженных сил другого государства, и дисциплина личного состава.

«Saber Junction» — серия многонациональных учений, проводимых командованием подготовки 7-й армии Сухопутных войск Вооруженных сил США.

Напомним, ранее мы сообщали, что военные учения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли в Херсонской области, на одном из полигонов боевой подготовки.

На учениях проверялось мастерство военных в расчетах и ​​владении приемами ведения противовоздушного боя.