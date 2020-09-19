Комары переносят ряд опасных болезней

https://racurs.ua/n144044-komary-perenosyat-virusy-kotorye-mogut-vyzvat-insult-uchenye.html

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Инсульт у людей может возникать из-за комбинации двух вирусов, которые переносят комары.

К такому выводу пришли ученые Ливерпульского университета, исследовавшие связь между неврологическими заболеваниями и инфицированием вирусами Зика и чикунгунья, сообщает пресс-служба вуза.

Эти вирусы, которые в основном циркулируют в тропиках, вызывают значительные вспышки лихорадки и сыпи на теле.

Широко известно, что вирус Зика вызывает повреждения мозга у младенцев после заражения во время беременности, но новые исследования показывают, что он также может вызвать заболевания нервной системы у взрослых.

Хотя сегодня внимание в мире сосредоточено на COVID-19, другие вирусы, которые недавно появились, такие как Зика и чикунгуня, продолжают циркулировать и вызывать проблемы, — подчеркивают исследователи.

Ученые установили, что каждый вирус может вызвать целый ряд неврологических проблем. Зика особенно часто вызвал синдром Гийена-Барре, при котором иммунная система организма повреждает нервы на руках и ногах. Чикунгунья чаще вызывал воспаление и отек мозга (энцефалит) и спинного мозга (миелит).

Однако инсульт, который мог быть вызван любым вирусом, чаще случался у пациентов, инфицированных этими двумя вирусами вместе.

Ученые проанализировали данные по 201 взрослому с новым неврологическим заболеванием, которых лечили в Бразилии во время эпидемий чикунгунья 2015 года и 2016 года. Из этого перечня у 148 человек был лабораторно подтвержден факт заражения, примерно треть из них имела инфекцирование более чем одним вирусом.

Средний возраст пациентов составил 48 лет и немногим более половины пациентов были женщинами. Только около 10% пациентов полностью выздоровели при выписке, у многих из них постоянно возникали такие проблемы, как слабость, судороги и проблемы в работе мозга.

Среди больных с инсультом, которым в среднем было 67 лет, около двух третей имели инфицирование более чем одним вирусом.

У многих людей, перенесших инсульт, были другие факторы риска инсульта. Это указывает на то, что он после заражения этими вирусами чаще всего может наблюдаться у тех, кто уже находится в группе риска.

Нам нужно лучше понимать, почему некоторые вирусы вызывают инсульт, чтобы мы могли попробовать предотвратить это в будущем, — резюмируют исследователи.

Напомним, ученые предупреждают, что эпидемия COVID-19 может оставить после себя множество нервно-психических проблем.