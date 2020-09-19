В Украине 20 сентября осадков не ожидается, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине в 20 сентября будут в целом несколько теплее, чем за сутки до этого.

Осадков не ожидается, переменная облачность. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве регионов Украины, кроме Волынской, большинстве районов Закарпатской и Черниговской областей.

Температура воздуха ночью составит 5−9°, на юге — 7−13°. Днем ожидается температура 19−24°.

Погода в Киеве будет без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до 7−9°, днем — поднимутся до 18−20°. Ветер северный, 3−8 м/с.

Погода во Львове 20 сентября ожидается без осадков. Ночью температура составит 5−7°, днем — 19−21°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе в течение следующих суток также ожидается без осадков. Ночью термометры покажут 11−13°, днем — 22−24°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре 20 сентября будет без осадков. Ночью температура опустится до 7−9°, днем — поднимется до 20−22°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове будет без осадков. Температур воздуха ночью составит 6−8°, днем ​​воздух прогреется до 18−20°. Ветер северный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье ожидается без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 6−8°, днем — 22−24°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 20 сентября будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, синоптики предупреждают о резком снижении температуры в Украине и заморозках.