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Ракурс
Синоптики предупредили о заморозках в Украине. Фото: firtka.if.ua

Заморозки и похолодание — синоптики предупредили о резком снижении температуры в Украине

19 сен 2020, 11:23
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Заморозки в Украине обещают в ближайшие дни синоптики.

В субботу, 19 сентября, будет относительно тепло. Днем ожидается до 9−15° тепла. В целом средняя суточная температура воздуха снизится на 10−12° тепла. Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15−20 м/с. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Отмечается, что в течение двух ближайших ночей, 20−21 сентября, в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0−3°. А чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в Украине, кроме Волынской, большинства районов Закарпатской и Черниговской областей.


В Гидрометцентре обещают, что постепенное повышение температуры начнется с 23 сентября.

Напомним, синоптики обещали, что волна арктического воздуха принесет резкое похолодание в Украину уже 18−19 сентября. В Гидрометцентре заявляли, что средняя суточная температура воздуха снизится на 10−12°.

Источник: Ракурс


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