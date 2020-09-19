Санкции Евросоюза против Беларуси заблокировали из-за Кипра. Фото: suspilne.media

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Ракурс

Санкции против Беларуси Европейский Союз снова не смог ввести.

Причиной всему вето, которое на проект штрафных мер наложил Кипр. Заседание Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе состоялось в пятницу, 18 сентября. Об этом сообщает немецкое издание DW.

Представитель Никосии пояснил, что необходимо ввести европейские санкции против Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря. Также вчера стало известно, что государственный секретарь Франции по делам Европы Клеман Бон поддержал позицию Кипра в вопросе о антитурецких санкциях.

Французский чиновник после переговоров с властями Кипра заявил, что Брюссель может ввести санкции против Турции, если Анкара продолжит «угрожать безопасности и суверенитета» Кипра.

Как известно, европейский санкционный список включает примерно 40 человек, которых считают ответственными за фальсификацию выборов президента Беларуси и насилие против мирных демонстрантов. Санкции не могут утвердить уже две недели, потому что соответствующее решение должно быть принято единогласно всеми 27 странами Европейского Союза. Кипр уже голосовал против белорусских санкций 10 сентября.

Напомним, в августе министры иностранных дел 27 стран Европейского союза договорились о санкциях в отношении официальных лиц Беларуси.