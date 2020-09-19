Санкції Євросоюзу проти Білорусі заблокували через Кіпр. Фото: suspilne.media

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Санкції проти Білорусі Європейський Союз знову не зміг запровадити.

Причиною всьому вето, яке на проект штрафних заходів наклав Кіпр. Засідання Комітету постійних представників країн ЄС в Брюсселі відбулося у п’ятницю, 18 вересня. Про це повідомляє німецьке видання DW.

Представник Нікосії пояснив, що необхідно ввести європейські санкції проти Туреччини, яка веде розвідку газу в спірних водах східного Середземного моря. Також вчора стало відомо, що державний секретар Франції у справах Європи Клеман Бон підтримав позицію Кіпру в питанні про антитурецькі санкції.

Французький чиновник після переговорів із владою Кіпру заявив, що Брюссель може запровадити санкції проти Туреччини, якщо Анкара продовжить «загрожувати безпеці та суверенітету» Кіпру.

Як відомо, європейський санкційний список включає приблизно 40 осіб, яких вважають відповідальними за фальсифікацію виборів президента Білорусі та насильство проти мирних демонстрантів. Санкції не можуть затвердити вже два тижні, бо відповідне рішення має бути прийняте одноголосно всіма 27 країнами Європейського Союзу. Кіпр вже голосував проти білоруських санкцій 10 вересня.

Нагадаємо, у серпні міністри закордонних справ 27 країн Європейського Союзу домовилися про санкції щодо офіційних осіб Білорусі.