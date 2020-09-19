Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Аварія сталася на Буковині. Фото: Нацполіція

12 постраждалих та загибла — масштабна ДТП сталася на Буковині (ФОТО)

19 вер 2020, 10:20
999

Дорожньо-транспортна пригода з смертельними наслідками сталася у Чернівецькій області.

У п’ятницю, 19 вересня, на автошляху Н-03 сполучення «Чернівці-Житомир», в межах села Недобоївці Хотинського району зіткнулися пасажирський мікроавтобус Volkswagen (Фольксваген ЛТ35) та легковий автомобіль Audi (Ауді). Легковиком керував киянин, а мікроавтобусом — мешканець Буковини. Про це повідомляє місцеве видання «Чернівецькій промінь» із посиланням на відділ комунікацій обласної поліції.

Зазначається, що жертвою аварії стала 49-річна мешканка Кельменецького району, яка перебувала у легковику. Від травм вона померла на місці. Травмувалися в ДТП 12 осіб — 10 пасажирів буса та двоє водіїв.

Наразі відомо, що мікроавтобус перевозив працівників одного з підприємств Чернівців.

Аварія на Буковині. Фото: promin.cv.ua

Аварія на Буковині. Фото: promin.cv.ua


Аварія на Буковині. Фото: promin.cv.ua

Нагадаємо, 18 вересня ДТП у Запоріжжі забрало життя трьох громадян Марокко, ще трьох іноземців госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів