Понад 3 тис. випадків COVID-19 за добу зафіксували в Україні (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n144033-ponad-3-tys-vypadkiv-covid-19-za-dobu-zafiksuvaly-v-ukrayini-infografika.htmlРакурс
Короновірусне захворювання за минулу добу, 18 вересня, підтвердили у 3 тис. 240 осіб.
Хвороба забрала життя 48 осіб, а побороти коронавірус змогли 1 тис. 268 пацієнтів. У п’ятницю медики фіксували 3 тис. 381 підозру на інфікування COVID-19. Про це 19 вересня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.
Зазначається, що за час епідемії захворіли вже 172 тис. 712 осіб, а подолали хворобу 76 тис. 754 особи. Наразі хворіють 92 тис. 442 осіб, а померли від коронавірусу 3 тис. 516 осіб.
Найбільше випадків коронавірусу 18 вересня фіксували у таких регіонах:
- Київ — 400 нових інфікованих;
- Тернопільська область — 311 випадків;
- Одеська область — 281 новий випадок;
- Львівська область — 260 нових хворих;
- Житомирська область — 157 інфікованих.
За минулу добу найменше випадків коронавірусу виявили у Кіровоградській області — шестеро інфікованих.
Нагадаємо, 18 вересня в Україні затвердили оновлені карантинні зони. Київ залишився у «помаранчевій зоні». Також до «помаранчевої» зони потрапила Вінниця, Харків, Ужгород, Суми, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці.