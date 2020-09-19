Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Короновірусне захворювання за минулу добу, 18 вересня, підтвердили у 3 тис. 240 осіб.

Хвороба забрала життя 48 осіб, а побороти коронавірус змогли 1 тис. 268 пацієнтів. У п’ятницю медики фіксували 3 тис. 381 підозру на інфікування COVID-19. Про це 19 вересня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що за час епідемії захворіли вже 172 тис. 712 осіб, а подолали хворобу 76 тис. 754 особи. Наразі хворіють 92 тис. 442 осіб, а померли від коронавірусу 3 тис. 516 осіб.

Найбільше випадків коронавірусу 18 вересня фіксували у таких регіонах:

Київ — 400 нових інфікованих;

Тернопільська область — 311 випадків;

Одеська область — 281 новий випадок;

Львівська область — 260 нових хворих;

Житомирська область — 157 інфікованих.

За минулу добу найменше випадків коронавірусу виявили у Кіровоградській області — шестеро інфікованих.

Нагадаємо, 18 вересня в Україні затвердили оновлені карантинні зони. Київ залишився у «помаранчевій зоні». Також до «помаранчевої» зони потрапила Вінниця, Харків, Ужгород, Суми, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці.