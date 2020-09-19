Історію про спецоперацію з «вагнерівцями» Єрмак назвав вигадкою. Скріншот з YouTube

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Ракурс

Спецоперацію з бойовиками ПВК «Вагнера» керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав вигадкою.

На його думку, це вигадана від початку й до кінця детективна історія. Таку заяву Єрмак зробив 18 вересня в ефірі програми «Шустер online».

Взято кілька фактів з реальності, додані художні вигадки і створилася масштабна історія, яка дійсно вражає… Коли це стосується питання національної безпеки, це зовсім не смішно, — зазначив він.

Єрмак розповів, що з початку агресії Росії на Донбасі розвідка та відповідні служби документують всіх людей, які беруть у ній участь та які вбивають українських військових. Додав, що саме факти цього документування потрапили в ЗМІ і це завдало серйозного удару по цих відомствах.

Чиновник також заперечив, що українські спецслужби проводили операцію по «вагнерівцям», хоча одразу так категорично не відповів. Ведучий запитав, чи була зустріч з президентом Володимиром Зеленським на якій нібито і скасували операцію, і чи була сама операція. На це Єрмак відповів, що не було «у такому вигляді, як про це написали».

Як ви вважаєте, чи можливо, щоб група людей готувалася протягом року і спецслужби РФ про це не знали. Я думаю, що це спецоперація, але не українська спецоперація, — сказав Єрмак.



Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак після скандалу з бойовиками «Вагнера» в Білорусі заявив, що в Україні необхідно створити Центр протидії пропаганді. Чиновник впевнений, що цю ідею підтримають західні партнери.