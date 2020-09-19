Стрілянина сталася в ресторані Одеси. Фото: 12kanal

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Стрілянина в одному з ресторанів Одеси сталася увечері 18 вересня.

Попередньо відомо, що двоє осіб влаштували між собою перестрілку й після збройного інциденту намагалися втекти. Зловмисників затримали співробітники Служби безпеки України. Учасники перестрілки внаслідок конфлікту дістали вогнепальні поранення, але їхньому життю наразі нічого не загрожує. Медичну допомогу вони вже отримали. Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

Слідчі за фактом стрілянини відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

У прес-центрі Служби безпеки України зазначили, що у перестрілці брали участь вихідці з кавказького регіону. Обидва стрілка входять до однієї з банд, які діють в Одеській області. Повідомляється, що під час стрілянини кулі потрапили в вікна протилежного будинку.

Нагадаємо, 14 вересня у Нікополі внаслідок перестрілки загинули двоє осіб. За фактом умисного вбивства правоохоронці відкрили кримінальне провадження.