Стрельба произошла в ресторане Одессы. Фото: 12kanal

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Стрельба в одном из ресторанов Одессы произошла вечером 18 сентября.

Предварительно известно, что два человека устроили между собой перестрелку и после вооруженного инцидента пытались скрыться. Злоумышленников задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Участники перестрелки в результате конфликта получили огнестрельные ранения, но их жизни пока ничего не угрожает. Медицинскую помощь они уже получили. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Следователи по факту стрельбы открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В пресс-центре Службы безопасности Украины отметили, что в перестрелке участвовали выходцы из кавказского региона. Оба стрелка входят в одну из банд, которые действуют в Одесской области. Сообщается, что во время стрельбы пули попали в окна противоположного дома.

Напомним, 14 сентября в Никополе в результате перестрелки погибли два человека. По факту умышленного убийства правоохранители открыли уголовное производство.