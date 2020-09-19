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Ракурс
Стрельба произошла в ресторане Одессы. Фото: 12kanal

Перестрелку в ресторане Одессы устроили выходцы с Кавказа, есть раненые (ФОТО, ВИДЕО)

19 сен 2020, 08:40
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Стрельба в одном из ресторанов Одессы произошла вечером 18 сентября.

Предварительно известно, что два человека устроили между собой перестрелку и после вооруженного инцидента пытались скрыться. Злоумышленников задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Участники перестрелки в результате конфликта получили огнестрельные ранения, но их жизни пока ничего не угрожает. Медицинскую помощь они уже получили. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Следователи по факту стрельбы открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В пресс-центре Службы безопасности Украины отметили, что в перестрелке участвовали выходцы из кавказского региона. Оба стрелка входят в одну из банд, которые действуют в Одесской области. Сообщается, что во время стрельбы пули попали в окна противоположного дома.

Последствия стрельбы в ресторане Одессы. Фото: Нацполиция

Последствия стрельбы в ресторане Одессы. Фото: Нацполиция


Напомним, 14 сентября в Никополе в результате перестрелки погибли два человека. По факту умышленного убийства правоохранители открыли уголовное производство.

Источник: Ракурс


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