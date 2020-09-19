Центр противодействия пропаганде предлагает создать Андрей Ермак. Фото: скриншот с YouTube

https://racurs.ua/n144030-centr-protivodeystviya-propagande-zahotel-sozdat-ermak-posle-skandala-s-boevikami-vagnera.html

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Центр противодействия пропаганде хочет создать в Украине глава Офиса президента Андрей Ермак.

Такая идея появилась у него после истории с операцией украинских спецслужб по задержанию в Беларуси боевиков российской частной военной компании «Вагнера». Об этом Ермак заявил 18 сентября в эфире программы «Шустер online».

Чиновник отметил, что историю с «вагнеровцами», которая вышла из России, активно подхватили украинские политики, «кто ради лайков в Facebook, кто ради политических дивидендов». По мнению Ермака, эти политики сознательно или бессознательно подыгрывают российской пропаганде.

Глава ОПУ отмечает, что сегодня очень важно создать в Украине Центр противодействия пропаганде. Ермак уверен, что эту идею поддержат западные партнеры.

Мы видим, что происходит в мире — не только в Украине, во многих странах. И поэтому такая идея, я уверен, будет поддержана нашими партнерами, которые тоже испытывают сегодня на себе влияние этой пропаганды, этих фейков, которые делают очень плохое дело, — заявил он.

Напомним, 14 августа Беларусь отдала Российской Федерации задержанных в Минске боевиков частной-военной компании Вагнера". Минск это сделал несмотря на то, что украинские следователи объявили им подозрение за преступления на Донбассе.

Впоследствии СМИ начали сообщать, что прибытие «вагнеровцев» в Беларусь было якобы операцией украинских спецслужб для их задержания. Медиа предполагали, что на завершающей стадии спецоперацию остановил глава Офиса президента Андрей Ермак, поскольку она вроде бы не на времени из-за анонсированного обмена пленными.

Тем временем в Верховной Раде требуют создать временную следственную комиссию по расследованию сорванной операции украинских спецслужб против «вагнеровцев».