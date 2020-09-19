Центр протидії пропаганді пропонує створити Андрій Єрмак. Фото: Скріншот з YouTube

https://racurs.ua/ua/n144030-centr-protydiyi-propagandi-zahotiv-stvoryty-iermak-pislya-skandalu-z-boyovykamy-vagnera.html

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Центр протидії пропаганді хоче створити в Україні голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Така ідея з’явилася у нього після історії з операцією українських спецслужб із затримання у Білорусі бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». Про це Єрмак заявив 18 вересня в ефірі програми «Шустер online».

Чиновник відзначив, що історію з «вагнерівцями», яка вийшла з Росії, активно підхопили українські політики, «хто заради лайків у Facebook, хто заради політичних дивідендів». На думку Єрмака, ці політики свідомо або несвідомо підігрують російській пропаганді.

Очільник ОПУ наголошує, що сьогодні дуже важливо створити в Україні Центр протидії пропаганді. Єрмак впевнений, що цю ідею підтримають західні партнери.

Ми бачимо, що відбувається у світі — не тільки в Україні, в багатьох країнах. І тому така ідея, я впевнений, буде підтримана нашими партнерами, які теж відчувають сьогодні на собі вплив цієї пропаганди, цих фейків, які роблять дуже погану справу, — заявив він.

Нагадаємо, 14 серпня Білорусь віддала Російській Федерації затриманих у Мінську бойовиків приватної-військової компанії «Вагнера». Мінськ це зробив попри те, що українські слідчі оголосили їм підозру за злочини на Донбасі.

Згодом ЗМІ почали повідомляти, що прибуття «вагнерівців» до Білорусі було нібито операцією українських спецслужб для їхнього затримання. Медіа припускали, що на завершальній стадії спецоперацію зупинив глава Офісу президента Андрій Єрмак, оскільки вона начебто не на часі через анонсований обмін полонених.

Тим часом у Верховній Раді вимагають створити Тимчасову слідчу комісію щодо розслідування зірваної операції українських спецслужб проти «вагнерівців».