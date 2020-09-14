Судьбу ВСК по делу «вагнеровцев» озвучил Разумков

https://racurs.ua/n143803-sudbu-vsk-po-delu-vagnerovcev-ozvuchil-razumkov.html

Ракурс

В Верховной Раде требуют создать Временную следственную комиссию по расследованию сорванной операции украинских спецслужб против российских боевиков частной военной компании «Вагнера», которых летом задержали в Беларуси и вернули в Россию. Спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал о судьбе этой ВСК.

По состоянию на конец прошлой недели подали кандидатуры в состав ВСК три фракции: «Батькивщина», «Голос» и «ЕС». Остальные пока не предоставили своих кандидатур. Поэтому этот вопрос не регистрировался и не выносился на согласительный совет руководителей фракций. И не будет в ближайшее время рассмотрен в сессионном зале. Но, посмотрим, если коллеги сделают все в соответствии с законодательством, подадут кандидатов, мы будем принимать решение, — отметил Разумков.



Напомним, в конце июля под Минском была задержана группа из нескольких десятков российских наемников. 14 августа Беларусь передала их России. Впоследствии в СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы более года разрабатывали спецоперацию по заманиванию этих россиян, чтобы в дальнейшем доставить их в Украину, где они должны предстать перед судом за свои преступления. Журналист Юрий Бутусов обвинил Офис президента в срыве спецоперации и государственной измене, поскольку у Владимира Зеленского якобы решили сорвать операцию, чтобы не портить отношения с Россией. Президент 5 августа уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны. Бурба якобы требовал допросить Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко на полиграфе.

Нардепы от «Европейской солидарности» заявили о наличии доказательств сорванной спецоперации против «вагнеровцев» и призвали немедленно создать соответствующую ВСК. Среди выданных России «вагнеровцев» могли быть лица, причастные к сбиванию украинских военных самолетов: «Ил-76» в Луганске, военных самолетов «Су-25» и вертолета «Ми-8» под Славянском, а также катастрофе малайзийского «Боинга» рейса MH17.