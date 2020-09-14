Новые автобусы и перехватывающие паркинги — Кличко рассказал о транспортной реформе в Киеве, фото — КМДА

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Транспортная реформа в Киеве предусматривает закупку новых автобусов, широкое применение эвакуаторов и создание шести перехватывающих паркингов.

Столица существенно обновит парк общественного транспорта, заявил на брифинге 14 сентября мэр Киева Виталий Кличко. До конца 2020 года город получит 200 новых современных автобусов. Из них 80 автобусов будут 12-метровыми, а 120 автобусов — 19-метровыми.

У всех этих транспортных средств будет низкий пол для удобства маломобильных пассажиров.

Кличко сообщил, что поставки состоятся на условиях лизинга, а первую партию (100 автобусов) столица ожидает в октябре. Остальные автобусы Киев получит до конца года.

По его словам, ограничения, которые правительство ввело из-за попадания столицы в «оранжевую» зону, на график работы общественного транспорта не повлияют. Кличко призвал киевлян соблюдать необходимые правила в общественном транспорте.

В то же время мэр заявил об активизации работы парковочной инспекции. В 2020 году она эвакуировала более 2 тыс. авто и стянула с нарушителей правил парковки более 1 млн грн.

Водители должны осознать, что лучше припарковаться на 200−300 м дальше, оплатить парковку и быть спокойным, чем потом искать авто на штрафплощадке и платить штраф. Или, если не хочешь платить за парковку, — передвигайтесь общественным транспортом, — рассказал мэр.



Кличко сообщил о намерении обустроить так называемые перехватывающие паркинги для авто, приезжающих в Киев из регионов. Водители могут на въезде в столицу оставить свою машину и дальше ехать общественным транспортом.

Столица запланировала создать шесть таких паркингов, которые разместят вблизи станций метро. Первый хотят оборудовать через два месяца возле метро «Выдубичи». Такие же парковки будут у станций метро «Академгородок», «Святошино», «Красный Хутор», «Ипподром», «Сырецкая».