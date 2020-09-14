Нові автобуси і перехоплюючі паркінги — Кличко розповів про транспортну реформу в Києві, фото — КМДА

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Транспортна реформа в Києві передбачає закупівлю нових автобусів, широке застосування евакуаторів і створення шести перехоплюючих паркінгів.

Столиця істотно оновить парк громадського транспорту, заявив на брифінгу 14 вересня мер Києва Віталій Кличко. До кінця 2020 року місто отримає 200 нових сучасних автобусів. З них 80 автобусів будуть 12-метровими, а 120 автобусів — 19-метровими.

Усі ці транспортні засоби матимуть низьку підлогу для зручності маломобільних пасажирів.

Кличко повідомив, що поставки відбудуться на умовах лізингу, а першу партію (100 автобусів) столиця очікує в жовтні. Решту автобусів Київ отримає до кінця року.

За його словами, обмеження, які уряд запровадив через потрапляння столиці у «помаранчеву» зону, на графік роботи громадського транспорту не вплинуть. Кличко закликав киян дотримуватися необхідних правил у громадському транспорті.

Водночас мер заявив про активізацію роботи паркувальної інспекції. У 2020 році вона евакуювала понад 2 тис. авто і стягнула з порушників правил паркування понад 1 млн грн.

Водії мають усвідомити, що краще припаркуватися на 200−300 м далі, оплатити парковку і бути спокійним, аніж потім шукати авто на штрафмайданчиках і платити штраф. Або, якщо не хочеш платити за парковку, — пересувайтеся громадським транспортом, — розповів мер.



Кличко повідомив про намір облаштувати так звані перехоплюючі паркінги для авто, що приїжджають у Київ з регіонів. Водії можуть на в’їзді у столицю залишити свою автівку і далі їхати громадським транспортом.

Столиця запланувала створити шість таких паркінгів, які розташують поблизу станцій метро. Перший хочуть обладнати через два місяці біля метро «Видубичі». Такі ж парковки будуть біля станцій метро «Академмістечко», «Святошин», «Червоний Хутір», «Іподром», «Сирецька».