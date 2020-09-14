Долю ТСК щодо “вагнерівців” озвучив Разумков — Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n143803-dolu-tsk-schodo-vagnerivciv-ozvuchyv-razumkov.html

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У Верховній Раді вимагають створити Тимчасову слідчу комісію щодо розслідування зірваної операції українських спецслужб проти російських бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», котрих влітку затримали в Білорусі і повернули Росії. Спікер парламенту Дмитро Разумков розповів про долю цієї ТСК.

Станом на кінець минулого тижня подали кандидатури до складу ТСК три фракції: «Батьківщина», «Голос» і «ЄС». Інші поки не надали своїх кандидатур. Тому це питання не реєструвалося і не виносилося на погоджувальну раду очільників фракцій. І не буде найближчим часом розглянуте в сесійній залі. Але подивимося, якщо колеги зроблять все у відповідності із законодавством, подадуть кандидатів, ми прийматимемо рішення, — зазначив Разумков.



Нагадаємо, наприкінці липня під Мінськом затримали групу з кількох десятків російських найманців. 14 серпня Білорусь передала їх Росії. Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що українські спецслужби понад рік розробляли спецоперацію із заманювання цих росіян, щоб надалі доставити їх до України, де вони мали б постати перед судом за свої злочини. Журналіст Юрій Бутусов звинуватив Офіс президента у зриві спецоперації та державній зраді, оскільки у Володимира Зеленського нібито вирішили зірвати операцію, щоб не псувати відносини з Росією. Президент 5 серпня звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони. Бурба нібито вимагав допитати Андрія Єрмака та першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка на поліграфі.

Нардепи від «Європейської солідарності» заявили про наявність доказів щодо зірваної спецоперації проти «вагнерівців» та закликали негайно створити відповідну ТСК. Серед виданих Росії «вагнерівців» могли бути особи, причетні до збиття українських військових літаків «Іл-76» у Луганську, військових літаків «Су-25» та гелікоптера «Мі-8» під Слов’янськом, а також катастрофи малайзійського «Боїнгу» рейсу MH17.