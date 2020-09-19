Историю о спецоперации с «вагнеровцами» Ермак назвал вымыслом. Скриншот с YouTube

https://racurs.ua/n144032-istoriu-o-specoperacii-s-vagnerovcami-ermak-nazval-vymyslom-video.html

Ракурс

Спецоперацию с боевиками ЧВК «Вагнера» руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал выдумкой.

По его мнению, это выдуманная от начала и до конца детективная история. Такое заявление Ермак сделал 18 сентября в эфире программы «Шустер online».

Взято несколько фактов из реальности, добавлены художественные вымыслы и создалась масштабная история, которая действительно впечатляет… Когда это касается вопроса национальной безопасности, это совсем не смешно, — отметил он.

Ермак рассказал, что с начала агрессии России на Донбассе разведка и соответствующие службы документируют всех людей, которые принимают в ней участие и которые убивают украинских военных. Добавил, что именно факты этого документирования попали в СМИ и это нанесло серьезный удар по этим ведомствам.

Чиновник также отрицает, что украинские спецслужбы проводили операцию по «вагнеровцам», хотя сразу так категорично не ответил. Ведущий спросил, была ли встреча с президентом Владимиром Зеленским на которой якобы и отменили операцию, и была ли сама операция. На это Ермак ответил, что не было «в таком виде, как об этом написали».

Как вы считаете, возможно ли, чтобы группа людей готовилась в течение года и спецслужбы РФ об этом не знали. Я думаю, что это спецоперация, но не украинская спецоперация, — сказал Ермак.



Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак после скандала с боевиками «Вагнера» в Беларуси заявил, что в Украине необходимо создать Центр противодействия пропаганде. Чиновник уверен, что эту идею поддержат западные партнеры.