Более 3 тыс. случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Украине (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n144033-bolee-3-tys-sluchaev-covid-19-za-sutki-zafiksirovali-v-ukraine-infografika.htmlРакурс
Короновирусное заболевание за минувшие сутки, 18 сентября, подтвердили у 3 тыс. 240 человек.
Болезнь унесла жизни 48 человек, а побороть коронавирус смогли 1 тыс. 268 пациентов. В пятницу медики фиксировали 3 тыс. 381 подозрение на инфицирование COVID-19. Об этом 19 сентября сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Отмечается, что за время эпидемии заболели уже 172 тыс. 712 человек, а преодолели болезнь 76 тыс. 754 человека. Сейчас болеют 92 тыс. 442 человек, а умерли от коронавируса 3 тыс. 516 человек.
Больше всего случаев коронавируса 18 сентября фиксировали в таких регионах:
- Киев — 400 новых инфицированных;
- Тернопольская область — 311 случаев;
- Одесская область — 281 новый случай;
- Львовская область —260 новых больных;
- Житомирская область —157 инфицированных.
За минувшие сутки меньше всего случаев коронавируса обнаружили в Кировоградской области — шесть инфицированных.
Напомним, 18 сентября в Украине утвердили обновленные карантинные зоны. Киев остался в «оранжевой зоне». Также в «оранжевую» зону попала Винница, Харьков, Ужгород, Сумы, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы.