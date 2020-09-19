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Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

Более 3 тыс. случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Украине (ИНФОГРАФИКА)

19 сен 2020, 09:45
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Короновирусное заболевание за минувшие сутки, 18 сентября, подтвердили у 3 тыс. 240 человек.

Болезнь унесла жизни 48 человек, а побороть коронавирус смогли 1 тыс. 268 пациентов. В пятницу медики фиксировали 3 тыс. 381 подозрение на инфицирование COVID-19. Об этом 19 сентября сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Отмечается, что за время эпидемии заболели уже 172 тыс. 712 человек, а преодолели болезнь 76 тыс. 754 человека. Сейчас болеют 92 тыс. 442 человек, а умерли от коронавируса 3 тыс. 516 человек.

Больше всего случаев коронавируса 18 сентября фиксировали в таких регионах:

  • Киев — 400 новых инфицированных;
  • Тернопольская область — 311 случаев;
  • Одесская область — 281 новый случай;
  • Львовская область —260 новых больных;
  • Житомирская область —157 инфицированных.

За минувшие сутки меньше всего случаев коронавируса обнаружили в Кировоградской области — шесть инфицированных.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Напомним, 18 сентября в Украине утвердили обновленные карантинные зоны. Киев остался в «оранжевой зоне». Также в «оранжевую» зону попала Винница, Харьков, Ужгород, Сумы, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы.

Источник: Ракурс


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