Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Короновирусное заболевание за минувшие сутки, 18 сентября, подтвердили у 3 тыс. 240 человек.

Болезнь унесла жизни 48 человек, а побороть коронавирус смогли 1 тыс. 268 пациентов. В пятницу медики фиксировали 3 тыс. 381 подозрение на инфицирование COVID-19. Об этом 19 сентября сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Отмечается, что за время эпидемии заболели уже 172 тыс. 712 человек, а преодолели болезнь 76 тыс. 754 человека. Сейчас болеют 92 тыс. 442 человек, а умерли от коронавируса 3 тыс. 516 человек.

Больше всего случаев коронавируса 18 сентября фиксировали в таких регионах:

Киев — 400 новых инфицированных;

Тернопольская область — 311 случаев;

Одесская область — 281 новый случай;

Львовская область —260 новых больных;

Житомирская область —157 инфицированных.

За минувшие сутки меньше всего случаев коронавируса обнаружили в Кировоградской области — шесть инфицированных.

Напомним, 18 сентября в Украине утвердили обновленные карантинные зоны. Киев остался в «оранжевой зоне». Также в «оранжевую» зону попала Винница, Харьков, Ужгород, Сумы, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы.