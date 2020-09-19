Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Авария произошла на Буковине. Фото: Нацполиция

12 пострадавших и погибшая — масштабное ДТП произошло на Буковине (ФОТО)

19 сен 2020, 10:20
999

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Черновицкой области.

В пятницу, 19 сентября, на автодороге Н-03 сообщения «Черновцы-Житомир», в пределах села Недобоевцы Хотинского района столкнулись пассажирский микроавтобус Volkswagen (Фольксваген ЛТ35) и легковой автомобиль Audi (Ауди). Легковушкой управлял киевлянин, а микроавтобусом — житель Буковины. Об этом сообщает местное издание «Черновицкой луч» со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.

Отмечается, что жертвой аварии стала 49-летняя жительница Кельменецкого района, которая находилась в легковушке. От травм она скончалась на месте. Травмировались в ДТП 12 человек — 10 пассажиров буса и два водителя.

Известно, что микроавтобус перевозил работников одного из предприятий Черновцов.

Авария на Буковине. Фото: promin.cv.ua

Авария на Буковине. Фото: promin.cv.ua


Авария на Буковине. Фото: promin.cv.ua

Напомним, 18 сентября ДТП в Запорожье унесло жизни трех граждан Марокко, еще троих иностранцев госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров