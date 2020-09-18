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Последствия ДТП в Запорожье, фото: Национальная полиция
Граждане Марокко попали в ДТП в Запорожье, есть погибшие (ФОТО)https://racurs.ua/n143997-grajdane-marokko-popali-v-dtp-v-zaporoje-est-pogibshie-foto.htmlРакурс
ДТП в Запорожье унесло жизни трех граждан Марокко, еще трех иностранцев госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Инцидент произошел 17 сентября около 19.40, сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Отмечается, что погибшие и пострадавшие находились в автомобиле BMW, который, двигаясь средней полосой Набережной магистрали, из-за заноса выехал на левую полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan, после чего выехал на разделяющий потоки встречных полос газон и столкнулся с опорой рекламоносителя.
В результате транспортное средство загорелось.
Жертвами ДТП стали:
- 21-летний водитель «BMW»;
- 21-летний пассажир;
- 17-летняя девушка.
Они погибли на месте инцидента.
Трех других пассажиров (20-летнюю девушку и юношей в возрасте 20 и 23 года) госпитализировали. Водитель и пассажир другого автомобиля не пострадали.
Открытое уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которые повлекли гибель нескольких лиц).
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, недавно в Запорожской области в ДТП погибли водитель и трое пассажиров иномарки BMW, которая столкнулась с грузовиком.
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