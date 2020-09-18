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Ракурс
Последствия ДТП в Запорожье, фото: Национальная полиция

Граждане Марокко попали в ДТП в Запорожье, есть погибшие (ФОТО)

18 сен 2020, 12:30
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ДТП в Запорожье унесло жизни трех граждан Марокко, еще трех иностранцев госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Инцидент произошел 17 сентября около 19.40, сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Отмечается, что погибшие и пострадавшие находились в автомобиле BMW, который, двигаясь средней полосой Набережной магистрали, из-за заноса выехал на левую полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan, после чего выехал на разделяющий потоки встречных полос газон и столкнулся с опорой рекламоносителя.

В результате транспортное средство загорелось.

Жертвами ДТП стали:

  • 21-летний водитель «BMW»;
  • 21-летний пассажир;
  • 17-летняя девушка.

Они погибли на месте инцидента.

Трех других пассажиров (20-летнюю девушку и юношей в возрасте 20 и 23 года) госпитализировали. Водитель и пассажир другого автомобиля не пострадали.

Открытое уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которые повлекли гибель нескольких лиц).

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Последствия ДТП в Запорожье, фото: Национальная полиция


Последствия ДТП в Запорожье, фото: Национальная полиция

Напомним, недавно в Запорожской области в ДТП погибли водитель и трое пассажиров иномарки BMW, которая столкнулась с грузовиком.

Источник: Ракурс


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