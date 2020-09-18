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Наслідки ДТП у Запоріжжі, фото: Національна поліція
Громадяни Марокко потрапили в ДТП у Запоріжжі, є загиблі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n143997-gromadyany-marokko-potrapyly-v-dtp-u-zaporijji-ie-zagybli.htmlРакурс
ДТП у Запоріжжі забрало життя трьох громадян Марокко, ще трьох іноземців госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
Інцидент стався 17 вересня близько 19.40, повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.
Зазначається, що загиблі та постраждалі перебували в автомобілі BMW, який, рухаючись середньою смугою Набережної магістралі, через занос виїхав на ліву смугу, де зіткнувся з автомобілем Nissan, після чого виїхав на газон, котрий розділяє потоки зустрічних смуг, і зіткнувся з опорою рекламоносія.
В результаті транспортний засіб загорівся.
Жертвами ДТП стали:
- 21-річний водій «BMW»;
- 21-річний пасажир;
- 17-річна дівчина.
Вони загинули на місці інциденту.
Трьох інших пасажирів (20-річну дівчину та хлопців віком 20 і 23 роки) госпіталізували. Водій та пасажир іншого автомобіля не постраждали.
Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, які спричинили загибель кількох осіб).
Обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, нещодавно в Запорізькій області у ДТП загинули водій та троє пасажирів іномарки BMW, яка зіткнулася з вантажівкою.
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