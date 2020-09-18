Про миротворців на Донбасі забув Резніков, розповідаючи про реінтеграцію — Верховна Рада

Резніков оминув миротворців на Донбасі, розповідаючи про реінтеграцію в Радіhttps://racurs.ua/ua/n143996-reznikov-omynuv-myrotvorciv-na-donbasi-rozpovidauchy-pro-reintegraciu-v-radi.htmlРакурс
Тему миротворців на Донбасі оминув увагою віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, розповідаючи за трибуною Верховної Ради про кроки, на які повинна піти Україна задля досягнення миру на Сході країни.
Нардеп Ірина Геращенко запитала у Резнікова, чому екс-президент й очільник української делегації у ТКГ Леонід Кравчук та Вітольд Фокін жодного разу не були на звільненому Донбасі.
Я багато разів бував на Донбасі, — заявив Резніков, однак не повідомив, чи бувало там керівництво української делегації в ТКГ.
Також нардеп поцікавилася у віце-прем'єра, чому з порядку денного зникла тема миротворців. На це питання Резніков відповідь не надав.
Зауважимо, що 18 вересня під час «Години запитань до уряду» міністр відповідав депутатам у досить жорсткій формі.