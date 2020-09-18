О миротворцах на Донбассе забыл Резников, отчитываясь в Раде

https://racurs.ua/n143996-o-mirotvorcah-na-donbasse-zabyl-reznikov-otchityvayas-v-rade.html

Ракурс

Тему миротворцев на Донбассе обошел вниманием вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, рассказывая за трибуной Верховной Рады о шагах, на которые должна пойти Украина ради достижения мира на Востоке страны.

Нардеп Ирина Геращенко спросила у Резникова, почему экс-президент и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук и Витольд Фокин еще не были на освобожденном Донбассе.

Я много раз бывал на Донбассе, — заявил Резников, однако не сообщил, бывало ли там руководство украинской делегации в ТКГ.



Также нардеп поинтересовалась у вице-премьера, почему с повестки дня исчезла тема миротворцев. На этот вопрос Резников ответ не предоставил.

Заметим, что 18 сентября во время «Часа вопросов к правительству» министр отвечал депутатам в достаточно жесткой форме.