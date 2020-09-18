Об амнистии для Донбасса заговорил Резников в Раде — «Нам этого не избежать»

https://racurs.ua/n143994-ob-amnistii-dlya-donbassa-zagovoril-reznikov-v-rade-nam-etogo-ne-izbejat.html

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Об амнистии для Донбасса заговорил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который 18 сентября посетил Верховную Раду, чтобы объяснить, что происходит в ТКГ и минском процессе.

Как член правительства, которому вы доверили ответственность за определенное направление, хочу обратить внимание на те шаги, которые мы считаем необходимыми. И прошу вас их поддержать. После «горячей фазы» наступает переходный период. Его важная часть — создание механизмов переходного правосудия, — заявил Резников за трибуной Рады.

По его словам, речь идет о праве на правду и справедливость, компенсации жертвам агрессии.

Нам нужен закон об ответственности. Нам придется определять, кто такие коллаборационисты, кто преступники, а кто заложники. Кто подпадает под амнистию, а кто — нет и должен понести наказание. Министерство предложит парламенту пакет законопроектов о переходном периоде. Там будут ответы и о коллаборационистах, и о порядке амнистии и много других важных положений… Мы не избежим этих шагов… Это будет сигнал заложникам оккупации, — добавил вице-премьер.

По его мнению, чтобы достичь мира Украина должна реализовать «лучший вариант будущего для территории Донбасса».