Про амністію для Донбасу заговорив Резніков у Раді — “Нам цього не уникнути”

https://racurs.ua/ua/n143994-pro-amnistiu-dlya-donbasu-zagovoryv-reznikov-u-radi-nam-cogo-ne-unyknuty.html

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Про амністію для Донбасу заговорив віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, котрий 18 вересня завітав до Верховної Ради, щоб пояснити, що відбувається у ТКГ та мінським процесом.

Як член уряду, якому ви довірили відповідальність за певний напрямок, хочу звернути увагу на ті кроки, які ми вважаємо необхідними. І прошу вас їх підтримати. Після «гарячої фази» настає перехідний період. Його важлива частина — створення механізмів перехідного правосуддя, — заявив Резніков за трибуною Ради.

За його словами, йдеться про право на правду і справедливість, компенсації жертвам агресії.

Нам потрібен закон про відповідальність. Нам доведеться визначати, хто такі колаборанти, хто злочинці, а хто заручники. Хто підпадає під амністію, а хто — ні і має понести покарання. Міністерство запропонує парламенту пакет законопроектів щодо перехідного періоду. Там будуть відповіді і про колаборантів, і про порядок амністії і багато інших важливих положень… Ми не уникнемо цих кроків… Це буде сигнал заручникам окупаційного режиму, — додав віце-прем'єр.

На його думку, щоб досягти миру на Донбасі Україна повинна реалізувати «кращий варіант майбутнього для території Донбасу».