Київ внесе “формулу Штайнмаєра” в закон про особливий статус Донбасу, заявили у “Слузі народу”

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Україна погодилася включити «формулу Штайнмаєра» до закону про особливий статус Донбасу.

Про це заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи, депутат «Слуги народу» Андрій Костін на одному з телеканалів. За його словами, нині триває обговорення імплементації цієї формули.

Ми погодилися на те, щоб «формула Штайнмаєра» була внесена до закону про особливий порядок місцевого самоврядування. Тривають переговори про те, які статті цього закону повинні бути змінені, щоб цей закон працював з точки зору права, — сказав Костін.

Нагадаємо, закон про особливий порядок місцевого самоуправління в ОРДЛО Верховна Рада ухвалила у 2014 році. Він діє на тимчасовій основі і вимагає щорічного продовження.

«Формула Штайнмаєра» — запропонований у 2016 році тодішнім очільником Міністерства зовнішніх справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром варіант реалізації мінських угод. Торік Володимир Зеленський пообіцяв внести «формулу» в закон про особливий статус Донбасу. Документ передбачає проведення виборів на території ОРДЛО за українським законодавством і у подальшому закріпленні особливого статусу регіону у Конституції.

Згадки про «формулу Штайнмаєра» викликали значний супротив в суспільстві, оскільки частина українців переконані, що її текст написаний у Кремлі й захищає інтереси Росії.

Акції протесту під гаслом «Ні капітуляції!» торік тривали у столиці та інших містах України.