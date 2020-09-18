Сільський український клуб йде далі у Лізі Європи — відео голів «Колосу»

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Ковалівський «Колос» в дебютному для себе матчі в єврокубках на виїзді переміг грецький «Аріс» 2:1 у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Матч відбувся у Салоніках.

Перший м’яч команди з Київської області на міжнародній арені провів на 47-й хвилині Євген Новак.

Аріс на 55-й хвилині зрівняв рахунок після точного удару екс-гравця «Дніпра» Бруну Гами, проте остаточний результат встановив гравець української команди Денис Антюх на 63-й хвилині.

Головний тренер «Колоса» Руслан Костишин назвав гру з «Арісом» історичною, тому в клубі цьому «подвійно раді».

Я пишаюся тим, що це була наша перша гра в єврокубках, і вона завершилася для нас перемогою. Для нас це була історична гра, тому ми подвійно раді. Ми добре підготувалися до цього матчу, наш план втілився в життя. Ми досягли своєї мети, але ще не повністю усвідомили цього. «Аріс» — технічна команда, тому поганий стан поля завадив їм проявити свої найкращі якості, — заявив Костишин.



Поразка «Аріса» спричинила відставку німецького тренера Міхаеля Еннінга. Керівництво клубу, за інформацією грецьких ЗМІ, вважає, що саме тренер несе головну відповідальність за виліт, а також за поганий імідж команди.

У наступному раунді кваліфікації Ліги Європи команда з Київської області зіграє з хорватською «Рієкою». Матч пройде на виїзді 24 вересня.