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Ракурс
Сельский украинский клуб идет дальше в Лиге Европы — видео голов «Колоса»

Сельский украинский клуб идет дальше в Лиге Европы — видео голов «Колоса»

18 сен 2020, 10:37
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Ковалевский «Колос» в дебютном для себя матче в еврокубках на выезде победил греческий «Арис» 2:1 в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Матч состоялся в Салониках.

Первый мяч команды из Киевской области на международной арене провел на 47-й минуте Евгений Новак.

Арис на 55-й минуте сравнял счет после точного удара экс-игрока «Днепра» Бруну Гамы, однако окончательный результат установил игрок украинской команды Денис Антюх на 63-й минуте.

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин назвал игру с «Арисом» исторической, поэтому в клубе этом «вдвойне рады».

Я горжусь тем, что это была наша первая игра в еврокубках, и она завершилась для нас победой. Для нас это была историческая игра, поэтому мы вдвойне рады. Мы хорошо подготовились к этому матчу, наш план воплотился в жизнь. Мы достигли своей цели, но еще не полностью осознали этого. «Арис» — техничная команда, поэтому плохое состояние поля помешало им проявить свои лучшие качества, — заявил Костышин.


Поражение «Ариса» вызвало отставку немецкого тренера Михаэля Эннинга. Руководство клуба, по информации греческих СМИ, считает, что именно тренер несет главную ответственность за вылет, а также за плохой имидж команды.

В следующем раунде квалификации Лиги Европы команда из Киевской области сыграет с хорватской «Риекой». Матч пройдет на выезде 24 сентября.

Источник: Ракурс


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