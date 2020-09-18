В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Pikist

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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается.

Министерство здравоохранения постоянно обновляет протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил об этом сегодня, 18 сентября, во время видеобрифинга.

Это очень важный момент. Мы следим за тем, что происходит в мире, опираемся на опыт наших врачей и лучшие наши специалисты дали очередные рекомендации, — подчеркнул Степанов.

Степанов отметил, что утвердил новый протокол для лечения COVID-19 своим указом, подписанным 17 сентября.

Министр подчеркнул, что этот протокол предназначен для использования всеми медработниками, которые оказывают помощь больным COVID-19. Он определяет порядок и применение лекарственных средств для лечения пациентов с подтвержденным COVID-19.

Основными изменениями протокола стали:

расширение использования глюкокортикоидов;

определение алгоритмов назначения антикоагулянтной терапии;

дополнения протоколов подходами к противомикробной терапии, вторичной, бактериальной коинфекции у пациентов с COVID-19;

конкретизированы показания для назначения лекарственного средства тоцилизумаб.

Также в протокол полностью включены подходы к медикаментозной терапии и кислородной поддержке больных COVID-19, — добавил Степанов.

В то же время он призвал граждан не заниматься самолечением.

Протокол — это исключительно для использования медицинскими работниками, — подчеркнул министр. — Назначение лекарственных средств осуществляется с учетом индивидуального течения болезни у каждого конкретного пациента.

Степанов отметил, что этот протокол уже есть на сайте Минздрава и он дал задание, чтобы его разослали по всем больницам.

Кроме того, Степанов сообщил, что подписал приказ об обновлении стандартов оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни.

Относительно различия между этими двумя документами, Степанов отметил, что протокол — это инструкция по лечению, в то время как в стандарте определены:

порядок госпитализации;

при каких состояниях происходит госпитализация;

как проводятся тесты;

кому проводятся тестирования.

Напомним, в Украине в 2021 году планируют изменить алгоритм вызова скорой помощи.