Переговоры по Донбассу, COVID-19 в школах и бюджет-2021 — трансляция отчета министров в Раде, фото — Харьков Today

https://racurs.ua/n143988-peregovory-po-donbassu-covid-19-v-shkolah-i-budjet-2021-translyaciya-otcheta-ministrov-v-rade.html

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В Верховной Раде 18 сентября чиновники отчитываются о переговорах на Донбассе, противодействие коронавирусу в школах и представляют госбюджет на 2021.

На часе правительства в парламенте рассмотрят работу трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, а также обеспечение учебного процесса в условиях обострения пандемии коронавируса.

В Раду вызвали вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова и министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Министр финансов Сергей Марченко представит проект госбюджета на 2021 год. По результатам представления документа народные депутаты могут принять его к сведению или принять решение об отклонении.

Во втором чтении депутаты намерены рассмотреть законопроект «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины», а также «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей коррупции».