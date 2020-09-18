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Переговори по Донбасу, COVID-19 в школах і бюджет-21 — трансляція звіту міністрів у Раді, фото — Харьков Today

Переговори по Донбасу, COVID-19 в школах і бюджет-2021 — трансляція звіту міністрів у Раді

18 вер 2020, 10:03
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У Верховній Раді 18 вересня урядовці звітують про переговори на Донбасі, протидію коронавірусу в школах і представляють держбюджет на 2021 рік.

На годині уряду у парламенті розглянуть роботу тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, а також забезпечення навчального процесу в умовах загострення пандемії коронавірусу.

У Раду викликали віце-прем'єра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова і міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.


Міністр фінансів Сергій Марченко представить проекту держбюджету на 2021 рік. За результатами представлення документа народні депутати можуть взяти його до відома або ухвалити рішення про відхилення.

У другому читанні депутати мають намір розглянути законопроект «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України», а також «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів».

Джерело: Ракурс


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