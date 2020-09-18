Коронавирус обнаружили еще у 3 тыс. пациентов, в Украине болеет свыше 90 тыс. человек

https://racurs.ua/n143987-koronavirus-obnarujili-esche-u-3-tys-pacientov-v-ukraine-boleet-svyshe-90-tys-chelovek.html

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Новую статистику коронавируса обнародовали медики. COVID-19 в Украине за минувшие сутки, 17 сентября, подтвердили у 3 тыс. 228 человек. 68 пациентов умерли от осложнений — это один из самых высоких показателей за период эпидемии. Больше (72 человека) умерли от коронавируса только 11 сентября.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.

16 сентября вирус обнаружили у 3 тыс. 584 граждан. Всего в Украине за все время эпидемии коронавирусное заболевание обнаружили у 169 тыс. 472 человек, 3 тыс. 468 умерли от осложнений. Продолжает лечиться от COVID-19 в Украине 90 тыс. 518 человек.

Самое большое число новых больных обнаружили на Харьковщине (349). Более 100 случаев в Киеве (291), а также в Одесской (322), Тернопольской (311), Львовской (205), Ивано-Франковской (175), Черновицкой (153), Хмельницкой (141), Киевской (134), Ровенской (120), Житомирской (118) и Днепропетровской (112) областях.

О новых условиях для закрытия школ и перехода на дистанционное обучение сообщили медики и педагоги. Во всех школах, кроме красной зоны, будет запрещаться работа школ или детских садов только в случаях, когда на самоизоляцию идут более 50% классов. Если в школе, например, есть 30 классов, и из них 15 отправлены на самоизоляцию, то в таком случае школа идет на вынужденный перерыв.

ВОЗ обеспокоена темпами распространения коронавируса в Европе. Сентябрьское число заражений должно стать сигналом, чтобы все мы спохватились, заявили в офисе ВОЗ. Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что вскоре 1 млн жизней «будет потеряно из-за вируса». В ООН считают, что вакцина не поможет остановить пандемию в ближайшем будущем.