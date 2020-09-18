Сергей Лещенко, фото: InfoResist

https://racurs.ua/n143985-leschenko-podtverdil-chto-napisal-zayavlenie-na-turchinova-dokument-video.html

Ракурс

Сергей Лещенко, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, заявил, что во времена своего депутатства подал обращение в прокуратуру с требованием исследовать действия руководства Украины во время «сдачи Крыма» в период февраля-марта 2014 года.

Лещенко сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По его мнению, после захвата зданий Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета министров тогдашние власти должны объявить проведение антитеррористической операции в Крыму с целью обезвреживания террористов.

После установления факта российской агрессии, считает Лещенко, должно было быть введено военное положение.

Вместе с тем, таких решений принято не было. К настоящему времени оценка такой бездеятельности не представлена, — отметил Лещенко.

Лещенко также опубликовал фото соответствующего обращения, адресованном бывшему генпрокурору Руслану Рябошапке.

Активная фаза аннексии Крыма Россией началась во второй половине февраля 2014 года. На российской медали «За возвращение Крыма» датой начала аннексии украинского полуострова указано 20 февраля 2014 года, то есть — еще за несколько дней до побега экс-президента Украины Виктора Януковича.

Янукович самоустранился от власти 22 февраля 2014 года, до момента избрания следующего президента государство возглавлял Александр Турчинов.

Желаю Турчинову достойно пройти это испытание, — резюмировал Лещенко.

Соответствующее сообщение Лещенко появилось спкстя несколько часов после того, как Турчинов в эфире одного из телеканалов заявил, что среди инициаторов повторного расследования дела о «сдаче Крыма» был и Лещенко.

По словам Турчинова, расследование по этому делу было завершено еще в 2017 году и были определены причины захвата Крыма, в результате чего был открыт ряд уголовных дел.

С тех пор, утверждает Турчинов, ряд лиц предпринимали неоднократные попытки пересмотреть результаты этого расследования «в угоду россиянам» и лицам, причастным к подрыву обороноспособности Украины.

В частности, есть такой специалист по железнодорожному транспорту — господин Лещенко. Который по их просьбе написал заявление, что давайте еще раз рассмотрим это дело, — заявил Турчинов.



Напомним, в декабре 2019 года Лещенко стал членом наблюдательного совета «Укрзализныци».