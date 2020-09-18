Сергій Лещенко, фото: InfoResist

https://racurs.ua/ua/n143985-leschenko-pidtverdyv-scho-napysav-zayavu-na-turchynova-dokument-video.html

Ракурс

Сергій Лещенко, народний депутат Верховної Ради України VIII скликання, заявив, що в часи свого депутатства подав звернення в прокуратуру з вимогою дослідити дії керівництва України під час «здачі Криму» у період лютого-березня 2014 року.

Лещенко повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

На його думку, після захоплення будівель Верховної ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів тодішня влада мала оголосити проведення антитерористичної операції в Криму з метою знешкодження терористів.

Після встановлення факту російської агресії, вважає Лещенко, повинен був введений воєнний стан.

Водночас, таких рішень прийнято не було. До теперішнього часу оцінку такій бездіяльності не надано, — зазначив Лещенко.

Лещенко також опублікував фото відповідного звернення, адресованому колишньому генпрокурору Руслану Рябошапці.

Активна фаза анексії Криму Росією розпочалася в другій половині лютого 2014 року. На російській медалі «За повернення Криму» датою початку анексії українського півострова вказано 20 лютого 2014 року, тобто — ще за кілька днів до втечі екс-президента України Віктора Януковича.

Янукович самоусунувся від влади 22 лютого 2014 року, до моменту обрання наступного президента державу очолював Олександр Турчинов.

Бажаю Турчинову гідно пройти це випробування, — резюмував Лещенко.

Відповідне повідомлення Лещенка з’явилося через кілька годин після того, як Турчинов в ефірі одного з телеканалів заявив, що серед ініціаторів повторного розслідування справи щодо «здачі Криму» був і Лещенко.

За словами Турчинова, розслідування у цій справі було завершене ще в 2017 році й були визначені причини захоплення Криму, в результаті чого була відкрита низка кримінальних справ.

З того часу, стверджує Турчинов, низка осіб робили неодноразові спроби переглянути результати цього розслідування «на догоду росіянам» та особам, причетним до підриву обороноздатності України.

Зокрема, є такий фахівець з залізничного транспорту — пан Лещенко. Який на їх прохання написав заяву, що давайте ще раз розглянемо цю справу, — заявив Турчинов.



Нагадаємо, у грудні 2019 року Лещенко став членом наглядової ради «Укрзалізниці».