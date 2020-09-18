Аваков порадив Лукашенку «попити водички»

Арсен Аваков, фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n143984-avakov-poradyv-lukashenku-popyty-vodychky.html

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, відреагував на нещодавню заяву білоруського лідера Олександра Лукашенка, котрий звинуватив українську владу, а також керівників Литви та Польщі у нібито плануванні агресії щодо Білорусі.

На думку Авакова, ці заяви Лукашенка можуть свідчити про те, що той міг «звихнутися на своїй владі». Про це йдеться у заяві Авакова, опублікованій на його сторінці у Фейсбуці.

Лукашенко, схоже, зовсім звихнувся на своїй владі і параної навколо цього. Несе повну нісенітницю, — заявив Аваков.

На його думку, тексти відповідних резонансних заяв Лукашенко міг отримати від президента РФ Володимира Путіна.

Аваков наголосив, що Україна не втручається у внутрішні справи Білорусі і бажає своєму північному сусіду лише миру та процвітання. Міністр зазначив, що народ кожної країни має право сам визначати свою долю, без зовнішніх втручань.

Так що — попийте водички, пане Лукашенко, — заспокойтеся, — закликав Аваков.

Аваков також закликав Лукашенка не маніпулювати, звинувачуючи сусідів, та «пошукати колоду в своєму оці».

Нагадаємо, Лукашенко під час виступу на жіночому форумі «За Білорусь» 17 вересня закликав народи України, Литви та Польщі «зупинити своїх політиків і не дати «розв'язати гарячу війну».