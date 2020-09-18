Аваков посоветовал Лукашенко «попить водички»

Арсен Аваков, фото: МВД

https://racurs.ua/n143984-avakov-posovetoval-lukashenko-popit-vodichki.html

Ракурс

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, отреагировал на недавнее заявление белорусского лидера Александра Лукашенко, который обвинил украинские власти, а также руководителей Литвы и Польши в якобы планировании агрессии в отношении Беларуси.

По мнению Авакова, эти заявления Лукашенко могут свидетельствовать о том, что тот мог «свихнуться на своей власти». Об этом говорится в заявлении Авакова, опубликованном на его странице в Фейсбуке.

Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несёт полную чушь, — заявил Аваков.

По его мнению, тексты соответствующих резонансных заявлений Лукашенко мог получить от президента РФ Владимира Путина.

Аваков подчеркнул, что Украина не вмешивается во внутренние дела Беларуси и желает своему северному соседу только мира и процветания. Министр отметил, что народ любой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств.

Так что — попейте водички, господин Лукашенко, — успокойтесь, — призвал Аваков.

Аваков также призвал Лукашенко не манипулировать, обвиняя соседей, и «поискать бревно в своем глазу».

Напомним, Лукашенко во время выступления на женском форуме «За Беларусь» 17 сентября призвал народы Украины, Литвы и Польши «остановить своих политиков и не дать «развязать горячую войну».