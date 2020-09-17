Лукашенко заявил, что Беларусь усиливает границу с Украиной. Фото: focus.ua

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Беларусь усиливает границу с Украиной и закрывает с Польшей и Литвой.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также обратился к украинцам, полякам и литовцам. Он призвал народы трех стран «остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну». Такое заявление белорусский президент сделал 17 сентября на женском форуме «За Беларусь» в Минске, мероприятие транслировали белорусские СМИ.

Лукашенко пообещал, что граница с Украиной будет усилена.

Мы вынуждены отвести войска с улиц, половину армию поднять по тревоге и закрыть госграницу с запада, — заявил он.

Кроме того, президент Беларуси заявил, что не увидел фальсификаций на выборах, которые состоялись 9 августа. Лукашенко утверждает, что «невозможно сфальсифицировать выборы на 80%".

Также во время своего выступления от похвалил за работу сотрудников ОМОНа и заверил, что силовики якобы никого не били в изоляторах.

Напомним, 14 сентября Государственная пограничная служба Украины усилила охрану границы с Беларусью из-за военных учений, которые проводит страна вместе с Российской Федерацией.