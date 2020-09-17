Александр Лукашенко. Фото: Facenews

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Александр Лукашенко, президент Беларуси, лишил бывшего министра культуры и бывшего посла во Франции Павла Латушко и экс-посла в Словакии Игоря Лещеню дипломатического ранга.

Таким образом он «наказал» послов за поддержку протестов в стране. Соответствующие указы президент Беларуси подписал 16 сентября, сообщает «БелТА».

В указе говорится, что Латушко и Лещеню остались без дипломатического ранга за «совершение поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу».

Под «раздачу» от Лукашенко попал еще один посол страны. Так, он уволил и лишил дипломатического ранга посла Беларуси в Латвии Василия Марковича. Причиной для увольнения посла он назвал «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

Отмечается, что Марковича вызывали в Министерство иностранных дел Латвии для объяснения заявлений белорусского лидера о том, что протесты в Беларуси были проплачены Латвией.

Белорусский посол в Словакиии Игорь Лещеня был первым дипломатом, который поддержал акции протестов в Беларуси. Уже 18 августа он самостоятельно подал в отставку, а 24 августа Лукашенко его уволил.

Павел Латушко — экс-посол во Франции, был вынужден сбежать из Беларуси, поскольку ему угрожали. Сначала он сбежал в Польшу, а затем переехал в Литву. Также президент Беларуси уволил посла Беларуси в Испании Павла Пустового за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

Под массовое увольнение попал и третий секретарь посольства Беларуси в Индии Андрей Мисюра. Его также уволили за поддержку протестующих.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко посетил Сочи для тайных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В начале встречи лидеры немного поговорили на камеры. Лукашенко заявил, что «с улыбкой» следит за тем, что происходит в стране. Он также поблагодарил Путина и «других причастных» за поддержку.