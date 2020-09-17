Прививать от коронавируса начнут в США

Прививать от коронавируса начнут в СШАhttps://racurs.ua/n143925-privivat-ot-koronavirusa-nachnut-v-ssha.htmlРакурс
Вакцина от коронавируса уже готова в США. Правительство страны запланировало массово прививать граждан от инфекции.
Запуск программы вакцинации от COVID-19 запланирован на октябрь. К концу 2020 года планируют произвести более 100 млн доз вакцины. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга.
Он рассказал, что сейчас США уже на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину самым безопасным способом. Он добавил, что ожидаемыми сроками запуска вакцинации является октябрь, но при неудачном развитии событий вакцинация начнется в ноябре или декабре.
Трамп отметил, что как только вакцина будет одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и получит соответствующий сертификат — в стране начнут массовое производство вакцин.
Администрация США уже подготовила план, который позволит начать поставки вакцины в разные города страны сразу же после получения разрешения FDA.
Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 может появиться через три-четыре недели в США.