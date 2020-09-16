Россия нарушает достигнутые договоренности, фото: Минобороны Украины

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Россия отказывается соблюдать достигнутые договоренности и «работать на основе здравого смысла» с целью подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Поэтому проведение инспектирования в районе поселка Шумы Донецкой области в настоящее время невозможно.

Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил об этом сегодня, 16 сентября, во время заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ, сообщает агентство «Укринформ».

Лоссовский отметил, что украинская сторона ранее согласилась пригласить в район Шумов координатора ОБСЕ в сопровождении представителей Трехсторонней контактной группы (ТКГ) для осуществления туда совместного визита, чтобы опровергнуть обвинения со стороны России.

Однако РФ направила ряд дополнительных запросов относительно новых районов для посещения, проведения фото- и видеосъемки и подписания совместного протокола. Такие действия России сделали «невозможным запланированный совместный визит», отметил дипломат.

Кроме того, добавил он, позиций украинских военных в районе поселка Шумы, где должен был состояться совместный визит, были обстреляны российскими вооруженными формированиями. Также под действие глушения попал беспилотник ОБСЕ, который пролетал над этим районом, в результате чего летательный аппарат был потерян.

Дипломат подчеркнул, что Украина с 27 июля — дня, когда на Донбассе было объявлено прекращение огня, выполняет достигнутые договоренности и готова продолжать двигаться по этому пути для достижения устойчивого мира.

Вместе с тем, мы видим, что Россия преследует совсем другие цели, а именно — пиар, а не мир, — подчеркнул Лоссовский.

В то же время представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов сегодня обвинил Украину в якобы выходе из соглашения о перемирии, достигнутого 22 июля, сообщает агентство ТАСС.

По словам Грызлова, Украина сегодня фактически дезавуировала соглашение о дополнительных мерах по контролю. Он отметил, что украинская делегация в ТКГ снова отказалась от совместной инспекции.

Напомним, новость о намерении провести совместную инспекцию украинских позиций вблизи Шумов привела к акциям протеста в Киеве. Несогласные с этой инициативой митингующие провели акции возле Офиса президента, а также у президентской резиденции, где проживает Владимир Зеленский.