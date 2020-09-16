17 сентября отмечают День спасателяhttps://racurs.ua/n143923-17-sentyabrya-otmechaut-den-spasatelya.htmlРакурс
17 сентября в Украине ежегодно отмечают День спасателя.
Этот праздник был введен в 2008 году указом тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко.
Этот праздник сотрудников:
- аварийно-спасательных служб;
- пожарной охраны,
- других специальных формирований.
День спасателя не является чисто профессиональным праздником, его отмечают также граждане, внесшие вклад в дело ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, защиты жизни и здоровья людей.
Православная церковь 17 сентября чтит память святого Вавила — епископа сирийской Антиохии, который в середине III века жертвой преследований христиан в Римской империи.
Кроме того, отмечают праздник иконы Божией Матери, также известной как «Неопалимая Купина».
«Неопалимая Купина» — иконографический тип Божией Матери в православии. Этот тип икон символически раскрывает сразу несколько аспектов ее почитания и составлен на основе важнейших ветхозаветных прообразов воплощения Христа.
Сначала «Неопалимая Купина» изображалась в виде горящего куста с образом Богоматери в нем. Позже сложился достаточно сложный символико-аллегорический образ в виде восьмиугольной звезды, внутри которого находится изображение Богоматери и Младенца-Христа.
Народные приметы:
- если день выдался ненастным и дождливым — осень будет сухой;
- большие муравейники в лесу — к сильным морозам зимой;
- много рябины — к холодной и снежной зиме;
- много шелухи на луке — зима будет очень холодной.