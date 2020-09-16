17 сентября в Украине отмечают День спасателя, фото: Максим Пидлиснюк

https://racurs.ua/n143923-17-sentyabrya-otmechaut-den-spasatelya.html

Ракурс

17 сентября в Украине ежегодно отмечают День спасателя.

Этот праздник был введен в 2008 году указом тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко.

Этот праздник сотрудников:

аварийно-спасательных служб;

пожарной охраны,

других специальных формирований.

День спасателя не является чисто профессиональным праздником, его отмечают также граждане, внесшие вклад в дело ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, защиты жизни и здоровья людей.

Православная церковь 17 сентября чтит память святого Вавила — епископа сирийской Антиохии, который в середине III века жертвой преследований христиан в Римской империи.

Кроме того, отмечают праздник иконы Божией Матери, также известной как «Неопалимая Купина».

«Неопалимая Купина» — иконографический тип Божией Матери в православии. Этот тип икон символически раскрывает сразу несколько аспектов ее почитания и составлен на основе важнейших ветхозаветных прообразов воплощения Христа.

Сначала «Неопалимая Купина» изображалась в виде горящего куста с образом Богоматери в нем. Позже сложился достаточно сложный символико-аллегорический образ в виде восьмиугольной звезды, внутри которого находится изображение Богоматери и Младенца-Христа.

Народные приметы: