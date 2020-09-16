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Ракурс
17 сентября в Украине отмечают День спасателя, фото: Максим Пидлиснюк

17 сентября отмечают День спасателя

16 сен 2020, 22:35
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17 сентября в Украине ежегодно отмечают День спасателя.

Этот праздник был введен в 2008 году указом тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко.

Этот праздник сотрудников:

  • аварийно-спасательных служб;
  • пожарной охраны,
  • других специальных формирований.

День спасателя не является чисто профессиональным праздником, его отмечают также граждане, внесшие вклад в дело ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, защиты жизни и здоровья людей.

Православная церковь 17 сентября чтит память святого Вавила — епископа сирийской Антиохии, который в середине III века жертвой преследований христиан в Римской империи.

Кроме того, отмечают праздник иконы Божией Матери, также известной как «Неопалимая Купина».

«Неопалимая Купина» — иконографический тип Божией Матери в православии. Этот тип икон символически раскрывает сразу несколько аспектов ее почитания и составлен на основе важнейших ветхозаветных прообразов воплощения Христа.


Сначала «Неопалимая Купина» изображалась в виде горящего куста с образом Богоматери в нем. Позже сложился достаточно сложный символико-аллегорический образ в виде восьмиугольной звезды, внутри которого находится изображение Богоматери и Младенца-Христа.

Народные приметы:

  • если день выдался ненастным и дождливым — осень будет сухой;
  • большие муравейники в лесу — к сильным морозам зимой;
  • много рябины — к холодной и снежной зиме;
  • много шелухи на луке — зима будет очень холодной.

Источник: Ракурс


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