17 вересня відзначають День рятівникаhttps://racurs.ua/ua/n143923-17-veresnya-vidznachaut-den-ryativnyka.htmlРакурс
17 вересня в Україні щорічно відзначають День рятівника.
Це свято було запроваджене у 2008 році указом тодішнього президента України Віктора Ющенка.
Це свято співробітників:
- аварійно-рятувальних служб;
- пожежної охорони,
- інших спеціальних формувань.
День рятівника не є суто професійним святом, його відзначають також громадяни, які зробили внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров’я людей.
Православна церква 17 вересня вшановує пам’ять святого Вавила — єпископа сирійської Антіохії, який у середині III ст. жертвою переслідувань християн у Римській імперії.
Крім того, відзначають свято ікони Божої Матері, також відомої як «Неопалима Купина».
«Неопалима Купина» — іконографічний тип Божої Матері в православ’ї. Цей тип ікон символічно розкриває відразу кілька аспектів її шанування і складений на основі найважливіших старозавітних прообразів втілення Христа.
Спочатку «Неопалима Купина» зображувалася у вигляді палаючого куща з образом Богоматері у ньому. Пізніше склався досить складний символіко-алегоричний образ у вигляді восьмикутної зірки, в середині якого міститься зображення Богоматері та Дитини-Христа.
Народні прикмети:
- якщо день видався непогожим і дощовим — осінь буде сухою;
- великі мурашники в лісі — до сильних морозів взимку;
- багато горобини — до холодної та сніжної зими;
- багато лушпиння на цибулі — зима буде дуже холодною.