17 вересня в Україні відзначають День рятівника, фото: Максим Підліснюк

https://racurs.ua/ua/n143923-17-veresnya-vidznachaut-den-ryativnyka.html

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17 вересня в Україні щорічно відзначають День рятівника.

Це свято було запроваджене у 2008 році указом тодішнього президента України Віктора Ющенка.

Це свято співробітників:

аварійно-рятувальних служб;

пожежної охорони,

інших спеціальних формувань.

День рятівника не є суто професійним святом, його відзначають також громадяни, які зробили внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров’я людей.

Православна церква 17 вересня вшановує пам’ять святого Вавила — єпископа сирійської Антіохії, який у середині III ст. жертвою переслідувань християн у Римській імперії.

Крім того, відзначають свято ікони Божої Матері, також відомої як «Неопалима Купина».

«Неопалима Купина» — іконографічний тип Божої Матері в православ’ї. Цей тип ікон символічно розкриває відразу кілька аспектів її шанування і складений на основі найважливіших старозавітних прообразів втілення Христа.

Спочатку «Неопалима Купина» зображувалася у вигляді палаючого куща з образом Богоматері у ньому. Пізніше склався досить складний символіко-алегоричний образ у вигляді восьмикутної зірки, в середині якого міститься зображення Богоматері та Дитини-Христа.

Народні прикмети: