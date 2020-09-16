Геннадий Керенс, фото «UA: Харків - Суспільне»

https://racurs.ua/n143922-v-harkov-za-kernesom-pribyl-samolet-kotorym-otvozili-v-germaniu-navalnogo-smi-foto-video.html

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В Харьков прилетел самолет Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD, которым недавно перевозили в Германию отравленного российского оппозиционера Алексея Навального.

Этот самолет принадлежит компании FAI Aviation Group, которая занимается медицинскими перевозками, сообщает издание «Суспільне» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

По информации источников издания в правоохранительных органах, этот самолет должен забрать мэра Харькова Геннадия Кернеса, у которого недавно диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19.

У терминала харьковского аэропорта журналисты заметили машины скорой помощи и автомобилм с номерами «0202», которыми пользуется охрана и окружения городского головы Харькова.

В то же время получить комментарии по этому вопросу у представителей городских властей изданию не удалось.

В соцсетях появилось фото автомобиля из кортежа Кернеса, которое якобы заметили в аэропорту.

Издание «Объектив» опубликовало видео прибытия в аэропорт автомобиля скорой помощи. По данным издания, в этой «скорой» привезли Керенеса.

По информации источников в Харьковском горсовете Telegram-канала PavlovskyNEWS, самолет с Кернесом уже вылетел в Германию, сам мэр Харькова находится без сознания.

Его госпитализируют в одну из четырех больниц, в зависимости от состояния здоровья.

Напомним, в горсовете Харькова недавно подтвердили обнаружение у Кернеса коронавируса, а также двустороннего воспаления легких. В то же время сообщения СМИ о якобы тяжелом состоянии Кернеса в горсовете опровергали.