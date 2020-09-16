Геннадій Керенс, фото: «UA: Харків - Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n143922-do-harkova-za-kernesom-prybuv-litak-yakym-vidvozyly-do-nimechchyny-navalnogo-zmi-foto-video.html

Ракурс

До Харкова прилетів літак Bombardier Challenger 604 з бортовим номером D-AFAD, яким нещодавно перевозили до Німеччини отруєного російського опозиціонера Олексія Навального.

Цей літак належить компанії FAI Aviation Group, котра займається медичними перевезеннями, повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на дані сервісу Flightradar.

За інформацією джерел видання в правоохоронних органах, цей літак має забрати мера Харкова Геннадія Кернеса, у котрого нещодавно діагностували коронавірусну хворобу COVID-19.

Біля термінала харківського аеропорту журналісти помітили машини швидкої допомоги та автомобілі з номерами «0202», якими користується охорона й оточення міського голови Харкова.

Водночас отримати коментарі з цього питання у представників міської влади виданню не вдалося.

У соцмережах з’явилося фото автомобіля з кортежу Кернеса, яке нібито помітили в аеропорту.

Видання «Об'єктив» опублікувало відео прибуття до аеропорту автомобіля швидкої допомоги. За даними видання, у цій «швидкій» привезли Керенеса.

За інформацією джерел у Харківській міськраді Telegram-каналу PavlovskyNEWS, літак з Кернесом вже вилетів до Німеччини, сам мер Харкова перебуває без свідомості.

Його госпіталізують до однієї з чотирьох лікарень, залежно від стану здоров’я.

Нагадаємо, у міськраді Харкова нещодавно підтвердили виявлення у Кернеса коронавірусу, а також двостороннього запалення легенів. Водночас повідомлення ЗМІ про нібито тяжкий стан Кернеса в міськраді спростовували.