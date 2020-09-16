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Геннадій Керенс, фото: «UA: Харків - Суспільне»
До Харкова за Кернесом прибув літак, яким відвозили до Німеччини Навального — ЗМІ (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n143922-do-harkova-za-kernesom-prybuv-litak-yakym-vidvozyly-do-nimechchyny-navalnogo-zmi-foto-video.htmlРакурс
До Харкова прилетів літак Bombardier Challenger 604 з бортовим номером D-AFAD, яким нещодавно перевозили до Німеччини отруєного російського опозиціонера Олексія Навального.
Цей літак належить компанії FAI Aviation Group, котра займається медичними перевезеннями, повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на дані сервісу Flightradar.
За інформацією джерел видання в правоохоронних органах, цей літак має забрати мера Харкова Геннадія Кернеса, у котрого нещодавно діагностували коронавірусну хворобу COVID-19.
Біля термінала харківського аеропорту журналісти помітили машини швидкої допомоги та автомобілі з номерами «0202», якими користується охорона й оточення міського голови Харкова.
Водночас отримати коментарі з цього питання у представників міської влади виданню не вдалося.
У соцмережах з’явилося фото автомобіля з кортежу Кернеса, яке нібито помітили в аеропорту.
Видання «Об'єктив» опублікувало відео прибуття до аеропорту автомобіля швидкої допомоги. За даними видання, у цій «швидкій» привезли Керенеса.
За інформацією джерел у Харківській міськраді Telegram-каналу PavlovskyNEWS, літак з Кернесом вже вилетів до Німеччини, сам мер Харкова перебуває без свідомості.
Його госпіталізують до однієї з чотирьох лікарень, залежно від стану здоров’я.
Нагадаємо, у міськраді Харкова нещодавно підтвердили виявлення у Кернеса коронавірусу, а також двостороннього запалення легенів. Водночас повідомлення ЗМІ про нібито тяжкий стан Кернеса в міськраді спростовували.
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