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Ракурс
Геннадій Керенс, фото: «UA: Харків - Суспільне»

До Харкова за Кернесом прибув літак, яким відвозили до Німеччини Навального — ЗМІ (ФОТО, ВІДЕО)

16 вер 2020, 21:58
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До Харкова прилетів літак Bombardier Challenger 604 з бортовим номером D-AFAD, яким нещодавно перевозили до Німеччини отруєного російського опозиціонера Олексія Навального.

Цей літак належить компанії FAI Aviation Group, котра займається медичними перевезеннями, повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на дані сервісу Flightradar.

Дані сайту Flightradar, скріншот: «Суспільне»

За інформацією джерел видання в правоохоронних органах, цей літак має забрати мера Харкова Геннадія Кернеса, у котрого нещодавно діагностували коронавірусну хворобу COVID-19.

Біля термінала харківського аеропорту журналісти помітили машини швидкої допомоги та автомобілі з номерами «0202», якими користується охорона й оточення міського голови Харкова.

Водночас отримати коментарі з цього питання у представників міської влади виданню не вдалося.

У соцмережах з’явилося фото автомобіля з кортежу Кернеса, яке нібито помітили в аеропорту.

Автомобіль з кортежу, фото: «Харьков Один»

Видання «Об'єктив» опублікувало відео прибуття до аеропорту автомобіля швидкої допомоги. За даними видання, у цій «швидкій» привезли Керенеса.

За інформацією джерел у Харківській міськраді Telegram-каналу PavlovskyNEWS, літак з Кернесом вже вилетів до Німеччини, сам мер Харкова перебуває без свідомості.


Його госпіталізують до однієї з чотирьох лікарень, залежно від стану здоров’я.

Нагадаємо, у міськраді Харкова нещодавно підтвердили виявлення у Кернеса коронавірусу, а також двостороннього запалення легенів. Водночас повідомлення ЗМІ про нібито тяжкий стан Кернеса в міськраді спростовували.


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